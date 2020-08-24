Определились оба кандидата в президенты США

Республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Таким образом, в США определились оба претендента на пост главы государства. Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции национального съезда республиканцев в Twitter.

Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.

Съезд республиканцев начался в понедельник, 24 августа, он происходит частично в сети, а частично в автономном режиме в Шарлотте, Северная Каролина, и Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранее Джо Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом он заявил на партийном съезде в Милуоки (штат Висконсин). В качестве кандидата в вице-президенты политик выбрал сенатора Камалу Харрис. По его словам, она бесстрашный боец за маленького человека и один из лучших государственных служащих страны.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.