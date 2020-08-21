Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Джо Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом он заявил на партийном съезде в Милуоки (штат Висконсин), передает ТАСС.

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«С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение», — сказал он.

Также Байден заявил, что в его президентство страна преодолеет «эпоху тьмы», передает РИА Новости. «Дайте людям свет — и они найдут свой путь. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы. Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», — сказал новоиспеченный кандидат.

11 августа Байден сообщил, что выбрал сенатора Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. По его словам, она бесстрашный боец за маленького человека и один из лучших государственных служащих страны.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.