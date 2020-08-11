Байден выбрал кандидатом в вице-президенты чернокожую женщину

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джозеф Байден выбрал сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. Об этом сообщил сам политик в своем Twitter-аккаунте.

«Имею честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис — бесстрашного бойца за маленького человека и одного из лучших государственных служащих страны — в качестве моего напарника», — написал он. Как отмечает Reuters, Харрис стала первой чернокожей женщиной, которая выдвигается на этот пост.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Ожидается, что кандидатом на пост от республиканцев станет действующий глава государства Дональд Трамп, демократов представит Джозеф Байден.