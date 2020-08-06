Трамп обвинил Байдена в оскорблении афроамериканцев

Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата от Демократической партии Джо Байдена в оскорблении афроамериканцев. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сегодня утром Джо Байден совершенно унизил и оскорбил [афроамериканцев], то, что он сказал, — невероятно. Не знаю, что с ним происходит, но он сделал очень оскорбительное заявление», — заявил американский лидер.

Так глава Белого дома прокомментировал интервью репортера телеканала CBS News Эррола Барнетта с Байденом. Темнокожий журналист спросил, проходил ли демократ тест на когнитивные способности. «Какого черта я должен проходить этот тест? Послушай, это то же самое, что сказать: "Ты перед своей передачей проходил тест на прием кокаина или нет? Ты наркоман?» — возмутился демократ.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10 процентов.

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