Канье Уэст решил объединиться с республиканцами и обойти Байдена

Американский рэпер Канье Уэст, который решил принять участие в выборах президента США в 2020 году, получает помощь в своей предвыборной кампании как минимум от четырех людей, связанных с Республиканской партией. Об этом сообщает Mirror, отмечая, что такой союз может быть создан с целью обойти кандидата от демократов Джо Байдена.

Согласно изданию, подобные предположения вызывают опасения, что Уэста используют в качестве инструмента для переизбрания действующего президента США Дональда Трампа. Отмечается, что когда журналисты VICE связались с юристом по выборам республиканцев Лэйн Руланд (Lane Ruhland) и спросили о ее вкладе в кампанию Канье, она отказалась от комментариев.

Также сообщается, что команда Канье заручилась поддержкой компании Let The Voters Decide, которой руководит Марк Джейкоби (Mark Jacoby). Mirror отмечает, что Джейкоби был арестован по обвинению в мошенничестве на выборах в 2008 году, тогда он работал на Республиканскую партию США и признал себя виновным в правонарушении. Несмотря на предыдущие связи с республиканцами, он утверждает, что его компания является беспартийной, сообщает The New York Times.

Материалы по теме Господи Иисусе! Самый эпатажный рэпер планеты уверовал в Бога, а тот наградил его деньгами Бесогон и биполярочка Канье Уэст собрался стать президентом США. С ним — Илон Маск, Ким Кардашьян и Бог

По данным New York Magazine, бывший директор Американского консервативного союза Грегг Келлер (Gregg Keller) также был указан в качестве контактного лица кампании Уэста в штате Арканзас. В 2015 году он рассматривался на роль руководителя избирательной кампании Трампа.

Четвертая фигура, связанная как с рэпером, так и с республиканцами — Чак Уилтон (Chuck Wilton). Сообщается, что он является членом коллегии выборщиков Канье в Вермонте, а также делегатом Республиканского национального собрания. Известно, что его жена Венди была назначена Трампом в министерство сельского хозяйства США.

Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».

Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.