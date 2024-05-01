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15:48, 1 мая 2024Бывший СССР

«СБУ вышла на ловлю». В Киеве начали контрразведывательную операцию по поиску нелояльных к власти граждан

Лебедев заявил о начале контрразведывательной операции СБУ в центре Киева

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали контрразведывательную операцию в центре Киева, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Оперативные действия проходят на Софийской и Михайловской площадях, а также на близлежащей территории. По данным украинской службы безопасности, в местах проверок возможны ограничения прохода и проезда. У местных жителей массово начнут проверять документы и осматривать транспорт, из-за чего СБУ попросила граждан иметь необходимые документы при себе, а также соблюдать режим комендантского часа.

Фото: Oleh Dubyna / Shutterstock / Fotodom

Активность СБУ в Киеве объяснили

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев объяснил активность СБУ в украинской столице. «СБУ вышла на ловлю. Останавливает машины, прохожих, поквартирный обход. Ищет нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Лебедева, на Украине прошли слухи о готовящемся государственном перевороте, который СБУ пытается предупредить. При этом в массовой проверке украинцев, отметил он, участвуют не только сотрудники СБУ, но и территориального центра комплектации (ТЦК). Данная инициатива для Киева нетипична, так как столицу ранее «не сильно трусили», подчеркнул подпольщик. Он также уточнил, что позже территория контрразведывательной операции будет расширена.

В СБУ операцию назвали плановой проверкой

СБУ назвала мероприятия, связанные с массовыми проверками граждан, плановыми. «Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — заверили в службе.

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В рамках проверки силовики будут осматривать жилые и коммерческие помещения на наличие «запрещенных предметов», а также выборочно останавливать жителей города. По данным СБУ, «отработки» проходят совместно с Управлением государственной охраны, нацполицией, военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими подразделениями.

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      Анастасия Алимпиева
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