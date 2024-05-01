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09:50, 1 мая 2024Бывший СССР

Сотрудники СБУ начали искать диверсантов в центре Киева

Сотрудники СБУ начали контрразведывательную операцию в центре Киева

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали контрразведывательную операцию в центре Киева. В столице ищут диверсантов в районах расположения государственных объектов и мест массового пребывания людей, сообщало ведомство в Telegram.

«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность», — говорится в публикации.

Отмечается, что в связи с оперативными действиями граждане столкнутся с ограничениями передвижения по улицам города, проверкой документов и осмотром автотранспорта.

Ранее в СБУ рассказали, что власти Болгарии экстрадировали на Украину организатора схем по вывозу уклонистов за границу. Он вместе с сообщниками мог заниматься продажей фиктивных медицинских справок о непригодности к военной службе.

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      Глеб Палехов
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