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17:31, 30 апреля 2024Бывший СССР

Организатора схемы по вывозу уклонистов за границу экстрадировали на Украину

СБУ: уклонистам предлагали выехать из Украины за 2,5-8 тысяч долларов

Фото: Jens Schlueter / Reuters

Власти Болгарии экстрадировали на Украину организатора схемы по вывозу уклонистов за границу. Об этом сообщает Служба Безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По версии следствия, подозреваемый возглавлял группу из семи человек. Сообщники занимались продажей фиктивных медицинских справок о непригодности к военной службе, а также предлагали клиентам за деньги выехать на подконтрольные России территории. Отмечается, что стоимость таких услуг составляла от 2,5 до 8 тысяч долларов, в зависимости от срочности выезда.

По данным СБУ, против организатора группировки было возбуждено уголовное дело по трем статьям «Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией», «Незаконная переправка лиц через государственную границу» и «Подделка документов, печатей, штампов и бланков». В ведомстве отметили, что подозреваемый более двух лет скрывался в Евросоюзе, после экстрадиции ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что на границе продолжают ловить уклонистов от военной службы. По его словам, каждый день ловят примерно 10 мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам.

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      Екатерина Улитина
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