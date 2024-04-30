Организатора схемы по вывозу уклонистов за границу экстрадировали на Украину

СБУ: уклонистам предлагали выехать из Украины за 2,5-8 тысяч долларов

Власти Болгарии экстрадировали на Украину организатора схемы по вывозу уклонистов за границу. Об этом сообщает Служба Безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По версии следствия, подозреваемый возглавлял группу из семи человек. Сообщники занимались продажей фиктивных медицинских справок о непригодности к военной службе, а также предлагали клиентам за деньги выехать на подконтрольные России территории. Отмечается, что стоимость таких услуг составляла от 2,5 до 8 тысяч долларов, в зависимости от срочности выезда.

По данным СБУ, против организатора группировки было возбуждено уголовное дело по трем статьям «Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией», «Незаконная переправка лиц через государственную границу» и «Подделка документов, печатей, штампов и бланков». В ведомстве отметили, что подозреваемый более двух лет скрывался в Евросоюзе, после экстрадиции ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что на границе продолжают ловить уклонистов от военной службы. По его словам, каждый день ловят примерно 10 мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам.