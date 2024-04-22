Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:20, 22 апреля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли число пытающихся выехать из страны уклонистов

Погранслужба: 10 уклонистов ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, какое число уклонистов ежедневно пытаются покинуть территорию страны. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом ТСН.

Демченко уточнил, что существуют случат, когда мужчины пытаются покинуть территорию Украины через пункты пропуска с помощью поддельных документов. По его словам, это происходит ежеденевно.

«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», — отметил он.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство владеет данными о сотнях тысяч возможных уклонистов по всей стране. Этих людей проверяют и, по словам министра, к ним могут наведаться сотрудники ТЦК.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В новый пакет военной помощи Киеву вошли дальнобойные ракеты ATACMS. Когда США планируют передать их Украине?

      Трампу предрекли финансовые проблемы из-за судебных расходов

      34-летняя женщина рассказала о преимуществах секса с мужчинами в возрасте

      Ученый раскрыл секрет маленьких пенисов у греческих статуй

      В Армении протестующие против передачи сел Азербайджану блокировали часть трассы

      На Украине раскрыли число пытающихся выехать из страны уклонистов

      Плюс-сайз-модель снялась в бикини и показала целлюлит крупным планом

      Журналист подтвердил захват российскими военными Leopard 2

      Зеленский раскрыл последствия возможного поражения Украины

      Девушки ведут здоровый образ жизни и показывают в соцсетях естественную красоту. Почему это лицемерно и даже губительно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше