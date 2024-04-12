На Украине заявили о сотнях тысяч возможных уклонистов

Клименко: у МВД Украины есть данные о сотнях тысяч возможных уклонистов

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство обладает данными о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Его слова приводит агентство Укринформ.

Клименко заявил о сотнях тысяч возможных уклонистов на Украине и подчеркнул, что у МВД есть соответствующие базы данных. В них включены сведения от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«Мы проверяем этих людей, и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК», — отметил министр.

Украинская Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации 11 апреля. Он предполагает, в частности, наказание за уклонение от службы.