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23:07, 12 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о сотнях тысяч возможных уклонистов

Клименко: у МВД Украины есть данные о сотнях тысяч возможных уклонистов
Игорь Клименко

Игорь Клименко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство обладает данными о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Его слова приводит агентство Укринформ.

Клименко заявил о сотнях тысяч возможных уклонистов на Украине и подчеркнул, что у МВД есть соответствующие базы данных. В них включены сведения от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«Мы проверяем этих людей, и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК», — отметил министр.

Украинская Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации 11 апреля. Он предполагает, в частности, наказание за уклонение от службы.

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      Марина Совина
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