Участница покушения на экс-подполковника СБУ может быть связана с Британией. Она посещала город, где базируется спецназ

Агент СБУ Ярослава Хрестина до подрыва Прозорова ездила в город с базой SAS

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Ярослава Хрестина, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, посещала город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа. Такие данные были получены из соцсетей Хрестиной и ее родственников.

Совместная фотография Хрестиной и ее сестры Елены размещена в аккаунте последней в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Снимок датирован 22 сентября прошлого года и маркирован британским городом Херефордом. По информации из личных профилей стало ясно, что Елена не первый год проживает в этом городе, там же живет брат Хрестиной Дмитрий. В качестве родного города у него указано Рубежное — тот же населенный пункт, откуда родом Ярослава.

Фото: Petros Karadjias / AP

В разделе информации о себе сказано, что Ярослава Хрестина родилась 16 августа 1996 года. В 2019 году девушка окончила варшавскую Высшую школу косметологии и ухода за здоровьем, однако в открытом доступе найти следов ее работы в этой сфере не удалось. Более ранние публикации и фото указывают, что в 2019 году она приезжала в Москву.

На базе SAS готовят специалистов в области диверсий

База SAS Stirling lines находится на окраине Херефорда, в деревне Креденхилл в графстве Херефордшир на западе Англии.

В апреле 2022 года в населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины из Херефорда были переброшены как минимум две группы военнослужащих, в составе одной группы около 8-10 человек.

Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты сотрудник российских силовых ведомств

В российских силовых структурах рассказали, что речь шла о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. Они считаются одними из самых лучших в мире специалистов по вербовке агентуры, подготовке терактов, организации государственных переворотов, массовых протестов, заказных убийств политических деятелей. В зонах боевых действий они чаще всего действуют под видом работников гуманитарных организаций.

Сотрудник российских силовых структур в беседе с агентством допустил, что данные специалисты прибыли на Украину с целью повысить квалификацию и эффективность работы местных спецслужб.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ЛНР нашли дом Хрестиной

Соседи узнали девушку по фото и подтвердили корреспонденту РИА Новости, что она уехала в Польшу. «Она редко тут бывает. Ее Ярослава зовут. Вроде бы она была в Польше, но ее давно тут уже нет, где-то года три ее тут не было», — рассказала одна из собеседниц агентства.

Отмечалось, что девушка несколько лет не приезжала в дом, где жила раньше. Сам дом ее родители пытаются продать. «Хорошая девочка, не балованная», — поделилась мнением одна из соседок Хрестиной.

Автомобиль Прозорова подорвали по указанию главы СБУ

12 апреля на Коровинском шоссе в Москве подорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Взрывное устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов находилось под водительским сиденьем. В результате взрыва экс-офицер СБУ получил ранение, но позднее рассказал, что чувствует себя хорошо.

16 апреля ФСБ сообщила о задержании гражданина России, подорвавшего автомобиль Прозорова. После начала спецоперации он ездил на Украину, в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. Утверждается, что куратор россиянина действовал по прямому указанию главы спецслужбы Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). 17 апреля был задержан второй фигурант — гражданин России и Молдавии.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его словам, сотрудничал со спецслужбами РФ — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции на востоке Украины. В 2019 году Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малазийского Boeing 777.