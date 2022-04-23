РИА Новости: Великобритания забросила около 20 специалистов SAS по диверсиям под Львов

Сотрудник российских силовых структур со ссылкой на информацию, полученную от источников в Вооруженных силах Украины, рассказал РИА Новости, что из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS) во Львовскую область Украины заброшены около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне.

По информации, поступившей от источников в ВСУ, в населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих. Состав одной группы — примерно 8—10 человек сотрудник российских силовых ведомств

Чем занимаются такие специалисты?

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории.

По его словам, они являются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов.

Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты сотрудник российских силовых ведомств

Вероятные цели диверсантов

Как предположил собеседник агентства, с большей долей вероятности специалисты из Британии прибыли, чтобы «повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории».

Он также рассказал, что в зонах боевых действий специалисты SAS чаще всего работают под прикрытием медицинских работников «Белых касок» и других гуманитарных организаций.

Предательство интересов Украины

По мнению бывшего офицера швейцарской разведки, экс-советника ООН и НАТО Жака Бо, эскалация украинского кризиса входила в интересы западных стран, которые воспользовались отсутствием реальной власти у президента Украины Владимира Зеленского. Бо считает, что Запад предал украинские интересы.

Я думаю, что с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России Жак Бо экс-советник ООН и НАТО

Как полагает Бо, Зеленский из-за отсутствия политического опыта не смог контролировать ситуацию на Украине, в результате чего сторонники военной эскалации из числа ультраправых сил смогли получить большое влияние.

Также он напомнил про поставки военного снаряжения и вооружения для украинских войск со стороны НАТО, которых планировали готовить и использовать для будущей борьбы и агрессии против России.