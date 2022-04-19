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Экс-советник НАТО рассказал о предательстве интересов Украины со стороны Запада

Экс-советник НАТО Жак Бо заявил о планах Запада использовать Украину для борьбы с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Эскалация украинского кризиса входила в интересы западных стран, которые воспользовались отсутствием реальной власти у президента Украины Владимира Зеленского. О предательстве украинских интересов со стороны Запада рассказал бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо в публикации портала The Gray Zone.

«Я думаю, что с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России», — заявил специалист.

По мнению Бо, Зеленский из-за отсутствия политического опыта не смог контролировать ситуацию в стране, в результате чего сторонники военной эскалации из числа ультраправых сил смогли получить большое влияние. Также он напомнил про поставки военного снаряжения и вооружения для украинских войск со стороны НАТО, которых планировали готовить и использовать для будущей борьбы и агрессии против России.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что США вместе с подконтрольными западными странами, увеличивая объемы поставок оружия Киеву, делают все, чтобы затянуть спецоперацию, и тем самым показывают свое намерение воевать «до последнего украинца».

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Дмитрий Сотак
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