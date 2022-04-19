Шойгу заявил о планах США воевать «до последнего украинца»

Шойгу заявил о намерении США воевать «до последнего украинца» и затянуть спецоперацию

Соединенные Штаты вместе с подконтрольными западными странами, увеличивая объемы поставок оружия Киеву, делают все, чтобы затянуть спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они также показывают свое намерение воевать «до последнего украинца», заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца"», — сказал министр обороны.

При этом Шойгу подчеркнул, что действия российских войск и качество вооружения, которое применяется в ходе спецоперации, показывают правильность приоритета строительства Вооруженных сил.

О том, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире и готовы бороться «до последнего украинца», заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман. Он считает, что действия американских властей не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы.

О попытках затянуть конфликт на Украине также заявили в Китае. По словам военного эксперта Сун Чжонпина, Америка использует Украину в качестве площадки для противостояния с Россией. «США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие»,

— предупредил эксперт.

Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. 19 апреля глава МИД Сергей Лавров объявил, что на Украине начинается следующая фаза российской спецоперации.