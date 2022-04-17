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В Китае предупредили Россию об опасных намерениях США по Украине

Global Times заявила о намеренном затягивании США конфликта на Украине поставками оружия

Фото: Shutterstock

США используют Украину в качестве площадки для противостояния с Россией. Поставляя оружие Киеву, Вашингтон хочет обострить кризис, считает китайский военный эксперт Сун Чжонпин. Об этом пишет Global Times.

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. (…) США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», — говорится в материале издания.

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Китайский эксперт также назвал Киев марионеткой в руках Вашингтона. Он предупредил, что поставки оружия ЕС и США украинской стороне могут привести к непредсказуемым последствиям.

Таким же мнением 6 апреляподелился и докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз. По его словам, США превратили Украину в оружие против России, подчеркнув, что Штаты более 20 лет «оголтело милитаризируют» Украину.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал США и Великобританию прекратить поставки оружия «киевскому зоопарку». Он уверен, что Запад поставляет оружие не для обороны, а для использования Украины в качестве плацдарма для противостояния России «до последнего украинца».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства обозначил ее основной целью защиту жителей Донбасса. В Кремле сомнения в выполнении целей спецоперации отвергли, заметив, что необходимо освободить страну от нацбатальонов.

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Анастасия Шейкина
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