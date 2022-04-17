Слуцкий призвал США и Британию прекратить поставки оружия «киевскому зоопарку»

Депутат Госдумы Слуцкий призвал США и Великобританию прекратить поставки оружия Украине

Властям США и Великобритании нужно прекратить поставлять оружие Украине. С таким призывом к зарубежным властям обратился председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«США и Великобритании давно пора признать ответственность за разгорающийся общемировой кризис в результате их бездумной политики на Украине и перестать снабжать весь "киевский зоопарк" "гранатами". Потому что эффект в результате может быть весьма плачевным для всего мира!» — написал Слуцкий.

Он подчеркнул, что безответственный подход зарубежных властей к общемировой безопасности может повлечь непредсказуемые последствия. По словам Слуцкого, Запад поставляет оружие не для обороны, а для использования Украины в качестве плацдарма для противостояния России «до последнего украинца».

Депутат вспомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова, который предупредил иностранных коллег о том, что любые зарубежные грузы с оружием для Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут стать законными целями для российских военных. Так, Минобороны уже доложило о ликвидации военно-транспортного самолета с партией западного вооружения в районе Одессы, подчеркнул политик.

Ранее Слуцкий назвал веское основание для проведения спецоперации. Им стали данные Министерства обороны России о разработке на Украине компонентов биологического оружия.

Специальная операция по денацификации и денационализации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса, отметив, что операция идет в соответствии с первоначальным планом Генштаба.