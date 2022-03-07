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Слуцкий назвал веское основание для проведения спецоперации на Украине

Депутат Слуцкий: биологическая программа Киева является веским основанием для операции
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Данные министерства обороны России о разработке на Украине компонентов биологического оружия являются подтверждением того, что у России были веские основания для проведения специальной военной операции, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что сотрудники лабораторий на Украине 24 февраля уничтожили особо опасные патогены. Среди них были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. «Мы получаем все новые и новые подтверждения того, что у России были более чем веские основания для проведения специальной военной операции», — назвал причину действий России Слуцкий.

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В воскресенье, 6 марта, стало известно, что Следственный комитет расследует создание биологического оружия на Украине. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания такого оружия на территории.

Минобороны России обнародовало данные о военно-биологической программе Украины и США.

Специальная военная операция началась 24 февраля.

Марина Совина
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