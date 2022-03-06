СК расследует создание биологического оружия на Украине

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщается на сайте ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления», — отмечается в заявлении ведомства.

6 марта Минобороны России раскрыло данные о военно-биологической программе Украины и США. Во время проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.