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СК расследует создание биологического оружия на Украине

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на Украине
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, сообщается на сайте ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления», — отмечается в заявлении ведомства.

6 марта Минобороны России раскрыло данные о военно-биологической программе Украины и США. Во время проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Марина Совина
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