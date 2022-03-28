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В США заявили о намерении вести войну до «последнего украинца»

Отставной американский дипломат заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с РФ

Фото: Pixabay

США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. О таких намерениях Вашингтона заявил в статье для информационного портала The Gray Zone отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман.

По его словам, действия американских властей не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. «Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны», — заявил он.

В США, как считает дипломат, полагают, что текущая ситуация играет на руку стране. Так, кризис подкрепляет негативное отношение к РФ, он выгоден для национального военно-промышленного комплекса и, кроме того, усиливает НАТО. Фриман заключил, что США будут бороться с Россией «до последнего украинца».

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Сроки ее проведения определит сам Путин.

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Марина Совина
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