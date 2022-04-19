Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации России на Украине

На Украине начинается следующая фаза российской спецоперации. Об этом во вторник, 19 апреля, объявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — уточнил министр.

Руководитель ведомства напомнил, что спецоперация направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Лавров ответил на вопрос о применении ядерного оружия на Украине и уточнил, что Россия на текущей стадии спецоперации рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

О начале российской спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля.