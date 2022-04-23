Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о переброске Британией под Львов специалистов по диверсиям

РИА Новости: Великобритания перебросила под Львов специалистов по диверсиям из состава SAS

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS) переброшены во Львовскую область. Об этом стало известно РИА Новости от сотрудника российских силовых структур, получившего эту информацию от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По его информации, в населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих, в составе одной группы примерно 8-10 человек.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. Они считаются одними из самых лучших в мире специалистов по организации государственных переворотов, массовых протестов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, подготовки терактов. В зонах боевых действий они чаще всего действуют под видом работников гуманитарных организаций.

Материалы по теме:
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс. По всей линии фронта идет обмен ударами, ВСУ обстреляли территорию России
Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс.По всей линии фронта идет обмен ударами, ВСУ обстреляли территорию России
19 апреля 2022

Сотрудник российских силовых структур в беседе с агентством допустил, что данные специалисты прибыли на Украину с целью повысить квалификацию и эффективность работы местных спецслужб.

Ранее двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил быть милосердными с пленными гражданами Британии.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Джонсона абсолютно не интересует судьба британских наемников, оказавшихся в плену. По ее словам, английское правительство отказалось от своих подданных, «ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал об отправке нового отряда добровольцев на Украину
Стало известно о переброске Британией под Львов специалистов по диверсиям
В Кремле прокомментировали просьбу бывшего депутата Рады о политическом убежище
Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине
Мужчина совершил попытку самосожжения у Капитолия
Стала известна дата визита генсека ООН в Киев
Фото очереди за табаком напомнило москвичам способы покупки курева в 1990-х
В Европарламенте предрекли разрушение экономики ЕС из-за антироссийских санкций
В Европарламенте рассказали о жертвах Евросоюза ради США
Россиянам рассказали о праве на материальную помощь от работодателя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.