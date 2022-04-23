Стало известно о переброске Британией под Львов специалистов по диверсиям

РИА Новости: Великобритания перебросила под Львов специалистов по диверсиям из состава SAS

Специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS) переброшены во Львовскую область. Об этом стало известно РИА Новости от сотрудника российских силовых структур, получившего эту информацию от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По его информации, в населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих, в составе одной группы примерно 8-10 человек.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. Они считаются одними из самых лучших в мире специалистов по организации государственных переворотов, массовых протестов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, подготовки терактов. В зонах боевых действий они чаще всего действуют под видом работников гуманитарных организаций.

Сотрудник российских силовых структур в беседе с агентством допустил, что данные специалисты прибыли на Украину с целью повысить квалификацию и эффективность работы местных спецслужб.

Ранее двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил быть милосердными с пленными гражданами Британии.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Джонсона абсолютно не интересует судьба британских наемников, оказавшихся в плену. По ее словам, английское правительство отказалось от своих подданных, «ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей».

