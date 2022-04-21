Захарова ответила на просьбу Джонсона быть милосердными с британским пленным

Захарова обвинила Джонсона в равнодушии к судьбе британских наемников, оказавшихся в плену

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона абсолютно не интересует судьба британских наемников, оказавшихся в плену. Об этом в своем Telegram-канали заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат ответила на просьбу британского лидера быть милосердными с пленными гражданами Британии. По ее словам, английское правительство отказалось от своих подданных, «ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей».

Захарова обвинила Джонсона в равнодушии к судьбе наемников. «Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а, значит, и Вашего покровительства не дождутся», — написала она.

Представитель МИД обратилась к гражданам Британии и заверила, что российская сторона заботится о пленных, оказывая им «необходимое содействие». Она также призвала власти страны проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие Киеву.

«Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны», — заключила дипломат.