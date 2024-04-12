Экс-подполковник СБУ Прозоров встал на сторону РФ для борьбы с властью Киева

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве в пятницу, 12 апреля, заявил, что перешел на сторону России в 2014 году для борьбы с незаконной властью в Киеве. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости за несколько дней до покушения.

По словам Прозорова, на момент начала антитеррористической операции (АТО) в Донбассе в апреле 2014 года он работал в Управлении СБУ по Запорожской области в подразделении по охране гостайны, однако из-за расширения антитеррористического штата СБУ ему предложили перевестись в центральный аппарат ведомства в Киеве. Он подчеркнул, что на тот момент многие сотрудники украинских спецслужб уволились со службы после майдана и государственного переворота.

«Естественно, я прекрасно осознавал, что война эта начнется, война будет серьезной… А тут представилась такая возможность попасть в самый центр принятия решений украинской власти, как раз проводящей отток. И поскольку я решил бороться с этой властью доступными мне способами, я дал согласие на перевод в Киев», — отметил экс-сотрудник СБУ.

Он рассказал, что после этого вышел на представителей российских спецслужб и предложил им сотрудничество, а в двадцатых числах апреля согласился на перевод в Киев. Уже после майских праздников его направили в первую командировку под Славянск.

Как отметил Прозоров, последующие решения только убедили его в правильности выбранного пути, так как киевская власть с самого начала «не оставила даже для себя другого пути решения вопросов, кроме как утопить эти регионы в крови».

12 апреля стало известно о подрыве черного внедорожника Василия Прозорова в столичном дворе района Западное Дегунино. В момент происшествия мужчина находился внутри авто. Сообщается, что он остался жив, его забрала машина реанимации.

