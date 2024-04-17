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12:59, 17 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве авто экс-сотрудника СБУ

ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова
Начало событий в новости Допрос второго фигуранта дела о подрыве авто экс-сотрудника СБУ попал на видео

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали второго фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Задержанный является гражданином России и Молдавии. Он, по данным ФСБ, привез компоненты для взрывного устройства, установленного под машиной Прозорова, которые были замаскированы под маникюрные инструменты и средства по уходу за волосами. Их отправила посылкой через транспортную компанию из Варшавы местная жительница. Мужчина, задержанный ФСБ, получил отправление в Литве и привез на машине в Москву, где передал сообщнику.

16 апреля ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который на севере Москвы заминировал автомобиль Прозорова. Имя задержанного не уточняется, но известно, что он 1983 года рождения и, как утверждается, работал по заданию Киева.

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      Любовь Ширижик
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