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13:01, 17 апреля 2024Силовые структуры

Допрос второго фигуранта дела о подрыве авто экс-сотрудника СБУ попал на видео

ФСБ показала кадры со вторым фигурантом дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ

ФСБ показала допрос второго фигуранта дела о подрыве внедорожника бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах мужчина рассказывает, что он гражданин России и Молдовы и занимается частными перевозками из стран СНГ и Восточной Европы. 6 апреля он получил в Литве груз из Польши от представителя своей компании, который должен был доставить в Москву. А уже 7 апреля задержанный передал груз мужчине.

Ранее стало известно, что этот фигурант поставил компоненты для взрывного устройства, установленного под машиной Прозорова, которые были замаскированы в маникюрные инструменты и средства по уходу за волосами. Их отправила посылкой из Варшавы местная жительница.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги. 16 апреля ФСБ задержала мужчину, который заминировал автомобиль.

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      Екатерина Кашурникова
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