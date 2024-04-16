ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

ФСБ задержала россиянина, подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании гражданина России, который, по данным спецслужбы, на севере Москвы заминировал автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Имя задержанного не уточняется, но известно, что он 1983 года рождения и, как утверждается, работал по заданию Киева.

Задержанный был завербован СБУ

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что задержанный после начала специальной военной операции ездил на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ.

В марте (текущего года) он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля ЦОС ФСБ

При этом, как утверждается, куратор россиянина действовал по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка.

Россиянину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

По факту подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105, части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для квалификации деяний задержанного по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена»). По этим статьям ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Автомобиль Прозорова подорвали в пятницу

12 апреля на Коровинском шоссе в Москве подорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Взрывное устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов находилось под водительским сиденьем. Хозяином автомобиля оказался бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. В результате взрыва он получил ранение, но 15 апреля сообщил, что чувствует себя хорошо.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его словам, сотрудничал со спецслужбами РФ — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. В 2019 году Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малазийского Boeing 777.