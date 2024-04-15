Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:00, 15 апреля 2024Силовые структуры

Переживший покушение бывший подполковник СБУ рассказал о своем состоянии

«360»: экс-подполковник СБУ Прозоров чувствует себя хорошо после покушения
СюжетВзрыв в Москве
Начало событий в новости Назван тип заложенного под внедорожник экс-сотрудника СБУ взрывного устройства
Василий Прозоров

Василий Прозоров. Кадр: Telegram-канал Mash

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров чувствует себя хорошо после покушения. Об этом он заявил телеканалу «360».

По его словам, он в порядке.

Ранее 15 апреля стало известно, что под внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser Prado было заложено взрывное устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов. Оно находилось под водительским сиденьем.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его собственным словам, сотрудничал со спецслужбами России — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

12 апреля под автомобилем на севере Москвы произошел взрыв. В результате хозяин машины получил травму ноги. Ему оказали помощь на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки и покушении на расправу общеопасным способом.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      Блогерам проспонсируют создание шоу

      В крупном российском городе заявили о массовом отъезде мигрантов

      Следствие отказалось от заключения популярного российского блогера под стражу

      Российская «Площадь» обнулит цели

      Автор песни «Миллион алых роз» вспомнил о конфликтах с Пугачевой

      Tesla собралась уволить каждого десятого сотрудника

      Российский режиссер упал на нож и был госпитализирован

      Минобороны впервые заявило об уничтожении гаубицы L-119 и станции РЭБ «Хмара»

      Росгвардейцы нашли схроны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше