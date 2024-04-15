Переживший покушение бывший подполковник СБУ рассказал о своем состоянии

«360»: экс-подполковник СБУ Прозоров чувствует себя хорошо после покушения

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров чувствует себя хорошо после покушения. Об этом он заявил телеканалу «360».

По его словам, он в порядке.

Ранее 15 апреля стало известно, что под внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser Prado было заложено взрывное устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов. Оно находилось под водительским сиденьем.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его собственным словам, сотрудничал со спецслужбами России — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

12 апреля под автомобилем на севере Москвы произошел взрыв. В результате хозяин машины получил травму ноги. Ему оказали помощь на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки и покушении на расправу общеопасным способом.