Переживший покушение бывший подполковник СБУ рассказал о своем состоянии
Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров чувствует себя хорошо после покушения. Об этом он заявил телеканалу «360».
По его словам, он в порядке.
Ранее 15 апреля стало известно, что под внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser Prado было заложено взрывное устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов. Оно находилось под водительским сиденьем.
Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его собственным словам, сотрудничал со спецслужбами России — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.
12 апреля под автомобилем на севере Москвы произошел взрыв. В результате хозяин машины получил травму ноги. Ему оказали помощь на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки и покушении на расправу общеопасным способом.