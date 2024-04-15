Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:10, 15 апреля 2024Силовые структуры

Назван тип заложенного под внедорожник экс-сотрудника СБУ взрывного устройства

Под авто экс-сотрудника СБУ Прозорова заложили безоболочное взрывное устройство

Кадр: Telegram-канал Mash

Стал известен тип взрывного устройства, заложенного под внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, это устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов. Оно находилось под водительским сиденьем.

12 апреля под автомобилем на севере Москвы сработало взрывное устройство. В результате хозяин машины получил травму ноги. Ему оказали помощь на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки и покушении на расправу общеопасным способом.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его собственным словам, сотрудничал со спецслужбами России — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      Поджигатель администрации российского региона захотел покончить с собой

      В МИД России предупредили о росте амбиций НАТО в новом регионе

      С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

      Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

      В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

      Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

      Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше