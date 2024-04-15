Назван тип заложенного под внедорожник экс-сотрудника СБУ взрывного устройства

Под авто экс-сотрудника СБУ Прозорова заложили безоболочное взрывное устройство

Стал известен тип взрывного устройства, заложенного под внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, это устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов. Оно находилось под водительским сиденьем.

12 апреля под автомобилем на севере Москвы сработало взрывное устройство. В результате хозяин машины получил травму ноги. Ему оказали помощь на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки и покушении на расправу общеопасным способом.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его собственным словам, сотрудничал со спецслужбами России — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.