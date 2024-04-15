Назван тип заложенного под внедорожник экс-сотрудника СБУ взрывного устройства
Стал известен тип взрывного устройства, заложенного под внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительно, это устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов. Оно находилось под водительским сиденьем.
12 апреля под автомобилем на севере Москвы сработало взрывное устройство. В результате хозяин машины получил травму ноги. Ему оказали помощь на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки и покушении на расправу общеопасным способом.
Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его собственным словам, сотрудничал со спецслужбами России — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.