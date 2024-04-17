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13:52, 17 апреля 2024Силовые структуры

В ФСБ заявили о троих участниках покушения на экс-сотрудника СБУ в Москве

ФСБ: в покушении на экс-сотрудника СБУ в Москве участвовали три человека
Начало событий в новости ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве авто экс-сотрудника СБУ

Кадр: Telegram-канал Mash

Три сообщника участвовали в подготовке покушения на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Женщина из Варшавы отправила посылку с компонентами для бомбы в Литву, там груз забрал курьер, занимающийся перевозками по СНГ и Восточной Европе, и доставил его в Москву, где передал подельнику, заминировавшему автомобиль Прозорова.

По словам курьера, с ним 7 апреля связалась отправительница груза и дала указания по передаче посылки, в которой компоненты были замаскированы под маникюрные инструменты и средства по уходу за волосами. Подозреваемый передал груз мужчине по адресу его проживания.

ФСБ показала оперативное видео с задержанным.

16 апреля ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который на севере Москвы заминировал автомобиль Прозорова. Имя задержанного не уточняется, но известно, что он 1983 года рождения и, как утверждается, работал по заданию Киева.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

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      Любовь Ширижик
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