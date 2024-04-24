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07:33, 24 апреля 2024Мир

Появились подробности биографии участницы покушения на Прозорова

Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в Херефорде с базой SAS

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Ярослава Хрестина, подозреваемая в покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, где базируется Особая воздушная служба Великобритании (SAS). Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты издания изучили аккаунты Хрестиной и ее родственников в социальных сетях. Выяснилось, что 22 сентября 2023 года сестра девушки Елена выложила совместное с Ярославой фото. Под снимком присутствовала геометка Херефорд.

По информации из личных профилей стало ясно, что в этом городе проживает сестра Хрестиной Елена, а также ее брат Дмитрий. Также из Херефорда во Львовскую область регулярно отправляют специалистов по партизанской войне и диверсиям.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино в Москве. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

Позднее Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит СБУ, а один из координаторов проживает в Варшаве. Он отметил, что злоумышленники не смогли добиться своего из-за плохого подбора исполнителя.

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      Евгений Силаев
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