Силовые структуры
Экс-подполковник СБУ Прозоров рассказал об одном из координаторов покушения
Прозоров заявил, что за покушением на него стоит СБУ
Начало событий в новости Раскрыты подробности о пособнице покушения на экс-сотрудника СБУ Прозорова
Экс-подполковник службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит СБУ, а один из координаторов проживает в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС.
В интервью агентству он рассказал, что проживающий в Варшаве координатор — женщина. Она выходец с Украины. Также Прозоров заявил, что про участие в покушении западных спецслужб ему не известно. В беседе с журналистом экс-подполковник отметил, что не может разглашать детали следствия.
Ранее сообщалось, что пособницу подрыва экс-сотрудника СБУ Прозорова зовут Ярослава Хрестина. Именно она передавала взрывчатку агентам, устроившим в Москве покушение.