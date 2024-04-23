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14:32, 23 апреля 2024Силовые структуры

Экс-подполковник СБУ Прозоров рассказал об одном из координаторов покушения

Прозоров заявил, что за покушением на него стоит СБУ
Начало событий в новости Раскрыты подробности о пособнице покушения на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Экс-подполковник службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит СБУ, а один из координаторов проживает в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью агентству он рассказал, что проживающий в Варшаве координатор — женщина. Она выходец с Украины. Также Прозоров заявил, что про участие в покушении западных спецслужб ему не известно. В беседе с журналистом экс-подполковник отметил, что не может разглашать детали следствия.

Ранее сообщалось, что пособницу подрыва экс-сотрудника СБУ Прозорова зовут Ярослава Хрестина. Именно она передавала взрывчатку агентам, устроившим в Москве покушение.

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      Анна Габай
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