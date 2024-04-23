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12:02, 23 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о пособнице покушения на экс-сотрудника СБУ Прозорова

РИА: пособницу подрыва экс-сотрудника СБУ Прозорова зовут Ярослава Хрестина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пособницу подрыва экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве зовут Ярослава Хрестина. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, именно эта девушка передавала взрывчатку агентам, устроившим в Москве покушение на бывшего украинского силовика Василия Прозорова. У подозреваемой дом в Луганской народной республике (ЛНР), по словам соседей, она не появлялась в нем около трех лет.

На своей странице в социальной сети Ярослава Хрестина публиковала фотографии на фоне роскошных апартаментов и дорогих автомобилей.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино в Москве. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

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      Владимир Седов
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