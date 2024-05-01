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15:22, 1 мая 2024Наука и техника

SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос

SpaceX запустила бронирование мест для полетов до орбиты Земли, МКС и Марса

Фото: Thom Baur / Reuters

Компания SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос. Соответствующая функция появилась на сайте организации.

Потенциальным туристам доступны четыре направления: до орбиты Земли, МКС, Марса и Луны. «Все миссии на ракетах Dragon и Starship имеют возможность проводить научные исследования для улучшения жизни на Земле, а также повышать осведомленность мировой аудитории», — гласит сообщение на сайте.

В настоящий момент сроки полетов известны только для двух направлений. Например, отправиться в путешествие на орбиту Земли можно в конце 2024 года, а на МКС — в 2025-м. Отмечается, что путешественникам будет предоставлен скафандр, сенсорные перчатки и шлем, напечатанный на 3D-принтере.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение пяти лет. Говоря о сроках отправки людей на Марс, он заявил, что полноценно это станет возможным в течение 7-9 лет.

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      Мария Винар
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