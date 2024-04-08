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22:47, 8 апреля 2024Наука и техника

Маск назвал сроки отправки людей на Луну с помощью SpaceX

Илон Маск заявил, что SpaceX доставит людей на Луну в течение пяти лет
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение пяти лет. Об этом он заявил в интервью предпринимателю Николаю Тангену, опубликованному в социальной сети X.

Говоря о сроках отправки людей на Марс, Маск заявил, что это станет возможном в течение 7-9 лет. По его мнению, после возможности находиться на двух планетах люди смогут достичь и других планет, а также других систем.

Предприниматель заявил, что, если человечество сможет жить на разных планетах, у него увеличатся шансы выжить.

В ноябре 2023 года американская компания Astrolab объявила первых клиентов коммерческой лунной миссии, запланированной на середину 2026 года. 1,5-тонный ровер Flexible Logistics and Exploration (FLEX) на поверхность Луны должна доставить многоразовая транспортная система SpaceX Starship.

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      Марина Совина
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