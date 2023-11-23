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16:07, 23 ноября 2023Наука и техника

В США объявили первые частные компании для освоения ресурсов Луны

Компания Astrolab объявила первых клиентов коммерческой лунной миссии

Фото: Nicolas Thomas / Unsplash

Американская компания Astrolab объявила первых клиентов коммерческой лунной миссии, запланированной на середину 2026 года. Об этом сообщает SpaceNews.

1,5-тонный ровер Flexible Logistics and Exploration (FLEX) на поверхность Луны должна доставить многоразовая транспортная система SpaceX Starship. Вместе с ним на естественный спутник Земли должна прибыть полезная нагрузка восьми американских стартапов, которые подписали с Astrolab контракты на общую сумму более 160 миллионов долларов.

Astrolab назвала пять из восьми компаний, которые решили сотрудничать с ней в освоении лунных ресурсов.

Argo Space планирует разместить на марсоходе установку, предназначенную для проверки технологии извлечения из лунного грунта образцов с низкой концентрацией воды. Astroport Space Technologies отправит изделие для сортировки лунного реголита с целью получения из него строительного материала наподобие кирпичей. Avalon Space запланировала проведение серии экспериментов в области «науки, исследований и устойчивого развития».

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Interstellar Lab предоставит пару небольших капсул с растениями для выращивания в лунных условиях. LifeShip отправит емкость с семенами для создания в будущем на поверхности естественного спутника планеты резервной копии банка земных семян.

Ранее издание сообщило, что американская компания Intuitive Machines запланировала в 2024 году отправить на Луну до трех посадочных модулей.

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      Иван Потапов
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