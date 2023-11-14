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17:01, 14 ноября 2023Наука и техника

Американская компания запланировала три посадки на Луну в 2024 году

Компания Intuitive Machines запланировала три посадки на Луну в 2024 году

Фото: Evan Garcia / Reuters

Американская компания Intuitive Machines запланировала в 2024 году отправить на Луну до трех посадочных модулей. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый пуск намечен на 12 января. В рамках миссии IM-1 ракета Falcon 9, стартующая из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, должна вывести космический аппарат Nova-C, который через неделю должен совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны.

В рамках миссий IM-2 и IM-3 на естественный спутник Земли планируется отправить также аппараты Nova-C, над которыми в настоящее время работает Intuitive Machines.

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В октябре издание со ссылкой на компанию сообщило о готовности Nova-C к пуску.

Разработчики миссии оценивают вероятность ее успеха в 65-75 процентов. Посадочный модуль Nova-C должен опуститься в кратер Малаперт, расположенный в 300 километрах от южного полюса Луны, спустя шесть дней после старта носителя. В случае успешной мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли Nova-C станет первым частным аппаратом, которому это удалось совершить.

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      Иван Потапов
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