В США оценили готовность лунного модуля Nova-C к пуску

Intuitive Machines: лунный посадочный модуль Nova-C готов к пуску

Лунный посадочный модуль Nova-C готов к пуску. Об этом со ссылкой на компанию Intuitive Machines сообщает SpaceNews.

Разработчики миссии оценивают вероятность ее успеха в 65-75 процентов. В случае успешной мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли Nova-C станет первым частным аппаратом, которому это удалось совершить.

Запустить аппарат планируется не ранее 16 ноября на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди. Посадочный модуль Nova-C должен опуститься в кратер Малаперт, расположенный в 300 километрах от южного полюса Луны, спустя шесть дней после старта носителя.

Ранее издание сообщило, что Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с американскими компаниями Intuitive Machines, Lockheed Martin и Westinghouse на проектирование космических кораблей с ядерной силовой установкой.