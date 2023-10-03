Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:21, 3 октября 2023Наука и техника

Американские компании получили контракты на лунный ядерный реактор

SpaceNews: компании из США получили контракты на лунный ядерный реактор

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с американскими компаниями на проектирование космических кораблей с ядерной силовой установкой. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Контракты получили компании Intuitive Machines, Lockheed Martin и Westinghouse. Срок исполнения — до декабря 2025 года. Издание отмечает, что эти же организации выбрало НАСА для создания энергоустановок для последних этапов лунной программы Artemis.

Материалы по теме:
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021
«Плана Б нет» Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
«Плана Б нет»Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
16 мая 2019

В июле SpaceNews сообщило, что НАСА и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрали для запуска на околоземную орбиту ядерный двигатель, создаваемый корпорацией Lockheed Martin в рамках проекта Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

В сентябре 2021 года американский журнал Popular Mechanics описал возможный сценарий начала третьей мировой войны, который может стать реальностью благодаря технологии DRACO.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении ответили России по вопросу ратификации Римского статута

    Вдовы отдавших жизнь росгвардейцев получили награды

    Киллеру Саше Солдату запретили выходить по ночам после освобождения

    В Госдуме прокомментировали планы блокировки всех VPN-сервисов в России

    Американские компании получили контракты на лунный ядерный реактор

    Разрисовавшие палатку мороженого вандалы зацепились за автобус и попали на видео

    Юлия Пересильд показала фигуру в бикини

    В США назвали условие завершения конфликта на Украине

    Стало известно имя победительницы первого в истории конкурса красоты без макияжа

    Байден обсудил помощь Украине с союзниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости