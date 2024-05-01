Россиянина арестовали по делу об унесшей жизни двух человек аварии

В Москве суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе

В Москве суд арестовал 19-летнего водителя автомобиля Mersedes, который на Калужском шоссе выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина проведет под стражей два месяца, до 30 июня. Он проходит обвиняемым по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

По версии следствия, арестованный выпил и сел за руль своего Mersedes. В результате он выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию, которая унесла жизни двух человек — семейной пары. В машине пострадавших также было двое несовершеннолетних детей. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

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