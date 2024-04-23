Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 23 апреля 2024Силовые структуры

Утопившего автомобиль вместе с пассажиркой в Неве водителя осудили

В Петербурге осудили на 7 лет любовника утонувшей в Неве беременной медсестры

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам колонии-поселении Сухроба Рахимова, который вез беременную любовницу в неисправной машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Он свою вину признал частично. По словам Рахимова, он не знал о неисправности автомобиля.

По версии следствия, вечером 5 ноября 2023 года осужденный принял наркотики и поехал на Mercedes с возлюбленной, которая работала медсестрой. В машине плохо работали тормоза, а колеса были от разных моделей. Следователи выяснили, что ездить на таком автомобиле было запрещено, и Рахимов знал об этом. В какой-то момент он остановился на набережной, вышел из автомобиля, а тот начал катиться, упал в Неву и утонул. Девушка оставалась на пассажирском сиденье, ее спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МЧС Чечни обещал изнасиловать задержавших его полицейских. Генерала отбили «ахматовцы» с оружием

      Новые снимки Семенович в бикини раскритиковали в сети из-за нелепого фотошопа

      На Украине рассказали о катастрофе из-за отсутствия людей

      Бросившего коктейль Молотова в здание российского военкомата задержали

      США отказались возобновлять ядерные испытания

      Пригожин нашел причину скандального поведения Кологривого

      Самолет с пассажирами на борту экстренно сменил курс из-за дыма в салоне

      Одной категории россиян продлят выплаты на погашение ипотеки

      Люди пострадали при взрыве дрона-камикадзе ВСУ возле российского предприятия

      Жителям ряда регионов России пообещали «настоящее лето»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше