Утопившего автомобиль вместе с пассажиркой в Неве водителя осудили

В Петербурге осудили на 7 лет любовника утонувшей в Неве беременной медсестры

В Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам колонии-поселении Сухроба Рахимова, который вез беременную любовницу в неисправной машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Он свою вину признал частично. По словам Рахимова, он не знал о неисправности автомобиля.

По версии следствия, вечером 5 ноября 2023 года осужденный принял наркотики и поехал на Mercedes с возлюбленной, которая работала медсестрой. В машине плохо работали тормоза, а колеса были от разных моделей. Следователи выяснили, что ездить на таком автомобиле было запрещено, и Рахимов знал об этом. В какой-то момент он остановился на набережной, вышел из автомобиля, а тот начал катиться, упал в Неву и утонул. Девушка оставалась на пассажирском сиденье, ее спасти не удалось.