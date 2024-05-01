Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 1 мая 2024Силовые структуры

Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Москве и не выжил

СК РФ возбудил уголовное дело по факту падения ребенка из окна дома в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения двухлетнего ребенка из окна жилого дома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

По данным ведомства, 1 мая во дворе дома на улице Корнейчука нашли мальчика 2022 года рождения с признаками падения с высоты. Выяснилось, что он выпал из окна квартиры на восьмом этаже и не выжил.

В прокуратуре добавили, что мать мальчика в тот момент была в квартире, но ненадолго отвлеклась. Следком возбудил дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.

В апреле новорожденный из дома на той же улице попал в больницу с ожогами ног. У младенца начались колики, мать положила ему в кровать грелку и отлучилась на полчаса.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «СБУ вышла на ловлю». В Киеве начали контрразведывательную операцию по поиску нелояльных к власти граждан

      Россияне массово отравились роллами из ресторана

      Во Франции рассказали о переломе конфликта в пользу России из-за КАБ

      Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над российским регионом

      В российском городе коммунальщики замуровали кошек в подвале дома

      Стало известно о возможном отказе Израиля заключить сделку о прекращении огня

      В Польше прошел антивоенный марш

      В Совфеде отреагировали на переброску Польшей техники к границе с Россией

      Раскрыто число пострадавших при обрушении автомагистрали в Китае

      Стали известны дальнейшие шаги в деле осужденного футболиста «Спартака»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше