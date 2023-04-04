Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 4 апреля 2023Россия

В Москве новорожденный младенец попал в больницу с ожогами стоп

В Москве новорожденный младенец получил ожоги от грелки и попал в больницу

Фото: Мария Григорьева /« Лента.ру»

На северо-востоке Москвы новорожденный младенец попал в больницу с ожогами ног. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел 3 апреля на улице Корнейчука. По данным издания, у ребенка, родившегося три дня назад, начались колики и его мать положила ему в кровать грелку, а затем вышла из комнаты и оставила сына без присмотра.

Через полчаса женщина услышала плач младенца и обнаружила у него ожоги стоп. Мальчика госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Омской области четырехмесячный ребенок получил термические ожоги тела. Кровать младенца находилась рядом с батареей — предварительно, во время сна мальчик слишком близко придвинулся к радиатору.

До этого в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как опрокинул на себя чайник и обварился кипятком, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Одну из крупнейших автотранспортных компаний России выставили на продажу
Россиянин выпал из окна, едва не убил проходившего школьника и попал на видео
В Москве новорожденный младенец попал в больницу с ожогами стоп
Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье
Вершинин обсудил зерновую сделку с замглавы МИД Турции
Россиянам перечислили провоцирующие развитие рака гортани факторы
В Москве у подростка украли редкие кроссовки за 300 тысяч рублей
Стала известна причина возможного ухода Месси из ПСЖ
Российский сержант получил срок за попытку продать боеприпасы в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.