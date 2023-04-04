В Москве новорожденный младенец попал в больницу с ожогами стоп

В Москве новорожденный младенец получил ожоги от грелки и попал в больницу

На северо-востоке Москвы новорожденный младенец попал в больницу с ожогами ног. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел 3 апреля на улице Корнейчука. По данным издания, у ребенка, родившегося три дня назад, начались колики и его мать положила ему в кровать грелку, а затем вышла из комнаты и оставила сына без присмотра.

Через полчаса женщина услышала плач младенца и обнаружила у него ожоги стоп. Мальчика госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Омской области четырехмесячный ребенок получил термические ожоги тела. Кровать младенца находилась рядом с батареей — предварительно, во время сна мальчик слишком близко придвинулся к радиатору.

До этого в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как опрокинул на себя чайник и обварился кипятком, его госпитализировали в тяжелом состоянии.