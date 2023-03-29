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08:57, 29 марта 2023Россия

В российском регионе четырехмесячный ребенок получил ожоги во время сна

В Омской области четырехмесячный ребенок получил термические ожоги во время сна

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Омской области четырехмесячный ребенок получил термические ожоги во время сна, пишет KP.RU.

Мальчик госпитализировали в российском регионе с ожогами плеча и бедра. Позже удалось установить, что кроватка младенца находилась рядом с батареей.

По предварительной версии, ребенок во время дневного сна слишком близко придвинулся к радиатору. После происшествия сотрудники полиции организовали проверку. Они намерены выяснить, где в это время была мать мальчика.

22 марта сообщалось, что медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края обожгла кипятком ягодицы младенцу во время купания. Женщина решила скрыть произошедшее — оторвала образовавшийся пузырь, убрала кожу и прикрыла место марлевой повязкой. Когда ситуация вскрылась, медсестра извинилась. Позже она получила дисциплинарное взыскание.

До этого в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как обварился кипятком.

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Анна Щербакова
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