Киев уличили в массовом применении боеприпасов НАТО

В ООН уличили Киев в массовом применении боеприпасов НАТО

Эксперт Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) Рори Логан уличил Киев в массовом применении боеприпасов НАТО, которые ранее никогда не использовались в конфликтах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что количество таких боеприпасов неизвестно. «Поскольку у нас нет доступа к районам, находящимся под контролем Российской армии, мы можем только строить предположения о том, что там находится, особенно в отношении большого количества используемых боеприпасов НАТО», — пояснил Логан в ходе брифинга Службы ООН по разминированию (UNMAS).

Специалист предположил, что на Украине и в России ежедневно используется более десяти тысяч снарядов, из которых две тысячи не взрываются. «У нас нет персонала в районах, находящихся под контролем Российской Федерации. Мы работаем только в тех областях, к которым у нас есть доступ», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за своих проблем с личным составом и нехваткой боеприпасов на фронте.