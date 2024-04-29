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11:35, 29 апреля 2024Мир

В США заявили об изменении тактики ВСУ из-за своих проблем

WSJ: ВСУ наращивают применение БПЛА из-за своих проблем
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за своих проблем с личным составом и нехваткой боеприпасов на фронте. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Украина наращивает кампанию ударов вглубь российской территории (...) Столкнувшись с неудачами на поле боя, Киев использует дроны дальнего действия, чтобы проникнуть далеко за линию фронта с российскими войсками, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и логистическим маршрутам», — отмечается в материале издания.

Предполагается, что через применение беспилотников Киев хочет обойти проблемы с задержкой военной помощи от США, а также ситуацию с отказом ряда стран Запада поставлять дальнобойные вооружения. При этом авторы материала со ссылкой на одного из офицеров ВСУ пишут, что лишь 20 процентов запущенных беспилотников достигают намеченных целей из-за эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение властей Германии не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине остается неизменным. Он подчеркнул, что его мнение по вопросу не поменяется.

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      Максим Габриелян
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