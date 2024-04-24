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16:04, 24 апреля 2024Мир

Шольц отказался менять решение по поставкам ракет Taurus Украине

Канцлер Шольц: ФРГ не изменит решение не поставлять ракеты Taurus Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Решение властей Германии не поставлять ракеты Taurus Украине остается неизменным. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком, трансляцию которой вела газета The Telegraph на своем YouTube-канале.

«Что касается упомянутой вами системы вооружений, мое мнение не поменяется», — сказал политик.

Шольц и Сунак также вместе подчеркнули необходимость наращивать траты на оборону в рамках НАТО. В частности, они отметили важность достижения порога в два процента от ВВП в вопросе расходов на армию каждой из стран альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии за отказ поставлять крылатые ракеты Taurus. По его мнению, подобная позиция Шольца не имеет смысла.

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      Максим Габриелян
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