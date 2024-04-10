Зеленский раскритиковал Шольца за отказ поставлять Украине ракеты Taurus

Зеленский: Шольц не хочет оставлять Германию без ракет Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставлять ракеты Taurus, передает Politico.

«Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он является представителем неядерного государства, это единственное оружие, которое есть у Германии, самое мощное», — заявил Зеленский.

По сообщению президента Украины, Шольц не хочет оставлять свою страну без такого оружия, которое необходимо Германии, чтобы «сдержать президента России Владимира Путина».

По мнению Зеленского, подобная позиция немецкого канцлера не имеет смысла: «Никакие ракеты не защитят ни одного человека от ядерных ударов, если, не дай Бог, разразится ядерная война».

Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что западная техника не способна помочь Вооруженным силам Украины переломить военные действия, их ждет неминуемый крах. По его мнению, гипотетическая отправка ракет Taurus также не помогла бы Киеву.