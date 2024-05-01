Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский подсадил Украину на иглу внешних кредитов

Президент Украины Владимир Зеленский подсадил страну на внешнекредитную иглу. В создании механизмов подчинения Украины иностранным кредитным организациям действующего главу государства обвинил в Telegram-канале бывший премьер-министр Николай Азаров.

«Зеленский конкретно подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов. Его лично эта ситуация не беспокоит, он уверен — не ему их отдавать. Политик, который заботится о своей стране, никогда бы так бездумно не отнесся к вопросам долга: греб и не думал, как отдавать», — заявил политик.

Он отметил, что самое печальное в сложившейся ситуации — что Зеленский пошел на эти шаги ради «пары статуэток и права побыть год-другой на обложках популярных журналов».

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины получать военную помощь от США в кредит. По его словам, Вашингтон не оставляет Киеву иного выбора.