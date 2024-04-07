Зеленский заявил о готовности Украины получать помощь в кредит

Зеленский: у Украины нет выбора, Киев готов получать помощь в кредит

США не оставляют Украине выбора, поэтому Киев готов получать военную помощь в кредит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский передает «Украинская правда».

«Мы согласимся на любой вариант. Более того, если бы Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Наш выбор один — выжить и победить», — передаются в публикации слова украинского лидера.

При этом он выразил надежду на «победу разума» в Вашингтоне и призвал надеяться на готовность Конгресса согласовать новый пакет финансовой поддержки для Украины без дополнительных условий.

Говоря о военной помощи для Киева, Зеленский также высказался об избирательном процессе в США. По его словам, из-за выборов Украина оказалась заложником детского поведения некоторых американских политиков.