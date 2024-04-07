Зеленский высказался об избирательном процессе в США

Президент Украины Зеленский: Киев считает себя заложником ситуации в США

Киев стал заложником избирательного процесса в США, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал подход конгрессменов к решению о выделении помощи невзрослым. «К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», — высказался он. Зеленский считает, что вопрос поддержки Киева стал внутриполитическим для США.

Глава государства уточнил, что рассматривается много разных вариантов выделения помощи, в том числе, Киев готов получить ее в кредит.

Ранее Зеленский резко обратился к западным странам с требованием усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) республики. По его мнению, абсолютно неприемлемым является тот факт, что политики в Европе все еще размышляют о своих дальнейших шагах, хотя на самом деле для изменения ситуации в зоне конфликта нужно принять несколько политических решений.

